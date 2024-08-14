Сегодня, 14 августа, в Волгоградской области столкнулись два легковых автомобиля на трассе Р-22 «Каспий». Как сообщает V102.RU, видеокадры разбитых машин выложили в социальных сетях очевидцы этого происшествия. На них видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения.





В ГУ МВД России по региону уточнили, что авария произошла около полудня на 700 км автодороги в Новоаннинском районе. По предварительным данным, разбились «Лада Веста» из Воронежа и Renault Duster из Тульской области. Легковушки столкнулись, когда водитель отечественной легковушки пытался повернуть и оказался на встречной полосе. Точные причины ДТП станут известны позже.

На данный момент известно, что пострадали три человека - оба водителя и пассажирка иномарки, но после оказания медицинской помощи двое от госпитализации отказались. В больницу доставили только водителя «Лады Весты».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: Новоаннинский сегодня /t.me