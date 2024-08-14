Дирекция музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде и общественники опровергли информацию о планах коммерческой застройки территории Мамаева кургана, которая снова появилась в информационном поле, сообщает V102.RU.

- В связи с появившимися в средствах массовой информации публикациями о якобы планируемой застройки Мамаева кургана напомню, что территория мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и территория достопримечательного места ожесточенных боев в 1942 - 1943 гг. находится в постоянном бессрочном пользовании Музея-заповедника «Сталинградская битва». Никакой застройки этой территории не планируется! - написал сегодня, 14 августа, на своей странице в ВК председатель Общественной палаты Волгограда Евгений Князев.

В свою очередь директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев сообщил, что территории, которые находятся в постоянном бессрочном пользовании музея-заповедника «Сталинградская битва», подлежат благоустройству только как лесопарковые зоны.

- Никакой застройки, в том числе возведения жилой либо коммерческой недвижимости на данных территориях не планировалось и не планируется, равно как и переноса границ вышеуказанных территорий, - уверяют в музее-заповеднике. - Музей-заповедник «Сталинградская битва» обращается к средствам массовой информации с убедительной просьбой в публикациях на данную тему разделять понятия Мамаева кургана – места, включающего в себя мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», а также достопримечательное место ожесточенных боев в 1942 - 1943 гг. (склоны в границах II-й Продольной магистрали и железнодорожной линии «Волгоград-Москва»); и охранных зон Мамаева кургана, расположенных на прилегающих к нему территориях.

С этой позицией полностью согласен и председатель Общественной палаты Волгограда.

- Территория, о которых сейчас идет речь (в районе улиц Космонавтов, Землячки, Расула Гамзатова) находится в нескольких километрах от известного всему миру Мамаева кургана. Более того, ранее на ней уже возведен ряд зданий, - поясняет Евгений Князев. - Использование слова «подножие» кургана, как и фотографий памятника-ансамбля, а также изображение территорий, расположенных в непосредственной близости к нему, может вводить читателей в заблуждение, особенно иногородних — всех, кто мало знаком с городом и не может реально оценить расположение объектов.

Общественник снова обращает внимание, что застройка, о которой идет речь, не имеет никакого отношения к территории Мамаева кургана.

- Также отмечу, что на территории в границах указанных выше улиц, которая, еще раз подчеркну, не имеет отношения к памятнику-ансамблю, планируется возведение таких важных социальных объектов, как поликлиника, два детских сада и школа. Это все необходимо для жителей одного из самых густонаселенных районов города, - считает Князев.