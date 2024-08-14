«Не спали всю ночь»: появилось видео атаки БПЛА над райцентром Волгоградской области

Жители рабочего поселка Новониколаевский Волгоградской области провели беспокойную ночь 14 августа. Как рассказали V102.RU новониколаевцы, они проснулись от гула, похожего на летящий самолет, и звуков стрельбы и взрывов. Пугающие кадры новониколаевцы сняли на видео.
Напомним, по данным Минобороны, над Волгоградской областью 14 августа были сбиты 9 БПЛА. Ситуацию прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
- Сегодня ночью, 14 августа, на территории Волгоградской области на территории Урюпинского и Новониколаевского районов силами Министерства обороны были перехвачены и нейтрализованы БПЛА. Пострадавших нет, – заявил губернатор.
Между тем, жители Новониколаевского района благодарят в соцсетях военных за отражение атаки беспилотников.