Происшествия

В речпорту Волжского смерч утопил яхту «Свобода» и повредил другие судна

Происшествия 13.08.2024 16:29
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13.08.2024 16:29



Песчаная буря, которая накануне, 12 августа, неожиданно налетела на Волгоградскую область, стала причиной затопления яхты «Свобода» в речпорту Волжского. Как рассказали V102.RU очевидцы, в речпорту, где находится стоянка яхт и лодок, ураганом основательно разметало и побило и несколько других яхт. Однако не повезло больше всего именно «Свободе». 
В яхт-клубе «Сталь» рассказали, что владелец судна намерен поднять яхту, отремонтировать и вернуть ее на воду. 
Между тем, в этот же день недалеко от села Погромное около Волжского от песчаной бури пострадал 58-летний житель Волгоградской области, который в этот момент занимался кайтсерфингом. Мужчину сбило порывом ветра с доски и при падении он получил тяжелые травмы. В настоящее время за его жизнь борются врачи – у него перелом позвоночника и тяжелая травма головы.  
Видео Жесть Волжского t.me

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