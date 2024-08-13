



В Палласовском районе Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле, возбужденном в отношении 34-летней ранее судимой мигрантки. Как сообщает ИА «Высота 102», иностранка попыталась незаконно пересечь государственную границу России.

- 14 марта 2024 года женщина при отсутствии к тому законных оснований, минуя пограничные пункты, пересекла Государственную границу Российской Федерации. При этом противоправные действия были оперативно пресечены сотрудниками пограничного управления ФСБ России, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, вину обвиняемая полностью признала. Решением Палласовского районного суда за незаконное пересечение границы женщина приговорена к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Отметим, приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Фото из архива ИА «Высота 102»