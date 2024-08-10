Три авиакомпании подали заявки на субсидии за полеты из Волгоградской области

В Волгоградской области одобрены заявки трех авиакомпаний на предоставление субсидий за воздушные перевозки эконом-классом пассажиров с территории региона, передает V102.RU. По данным облкомдортранса, документы подали АО «Авиакомпания «Сибирь», ООО «Авиакомпания «Икар» и АО «Авиакомпания «НордСтар».

Так, в частности, «Авиакомпания «Икар» намерена осуществлять перевозки по маршруту Волгоград-Пермь. Определен объем субсидий для каждого авиаперевозчика. Общая сумма составляет почти 21,2 миллиона рублей. С победителями отбора будут заключены соглашения на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при осуществлении воздушных перевозок.

Отмечается, что указанные объемы финансирования могут быть изменены при внесении изменений в Перечень субсидируемых в 2024 году маршрутов и доведения облкомдортрансу дополнительного объема лимитов бюджетных обязательств в случае увеличения программы полетов.