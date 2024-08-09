В Волгоградской области до 6 сентября продлили запрет на посещение лесов

В Волгоградской области принято решение продлить ограничения на посещение лесов. Как сообщает ИА «Высота 102», запрет будет действовать до 6 сентября.
По информации специалистов, в ближайшее время на территории региона ожидается IV и V класс пожарной опасности. Чтобы снизить риски возникновения ЧП, власти ограничивают посещение природных зон. Ранее запрет действовал в июне и июле 2024 года. Для его исполнения на территории лесничеств установлены специальные информационные стенды, а также ограничен проезд по местной дорожной сети.
Отметим, нарушителям запрета грозит штраф до 2 тыс. рублей.