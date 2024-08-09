



В Волгограде на предстоящих выходных столбики термометров в тени покажут не менее +29 градусов. Краткосрочный прогноз в конце недели представил сервис Яндекс Погода. Аналитики сравнили ожидаемые температурные показатели среди всех городов-миллионников России.

– В субботу, 10 августа, в Волгограде ожидается облачная погода, без осадков. Температура утром составит +19°…+27°, а днем поднимется до +28°…+29°. Скорость ветра достигнет 4,4 м/с., – прогнозирует Яндекс Погода со ссылкой на данные метеонаблюдений. – В воскресенье, 11 августа, небо будет преимущественно ясным, но днем возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до +30°…+31°, а ночью опустится до +19°…+25°.

Так же жарко, как и в Волгограде, будет в предстоящие выходные лишь в Махачкале, Ростове-на-Дону и Краснодаре. А вот жителям Новосибирска, Уфы и Екатеринбурга придется заглянуть на полки с теплыми вещами – в этих городах ожидается не теплее +16°.