Бывший депутат Волгоградской облдумы был замечен сегодня, 8 августа, на Дне поля, который прошел в Новоаннинском районе. Как сообщает V102.RU, Илья Кошкарев, ранее возглавлявший комитет по бюджетной политике и финансам регионального парламента, присутствовал на мероприятии «Волгоград Агро-2024» в качестве председателя агропромышленного союза работодателей и почетного гостя.

С речами Илья Кошкарев не выступал, однако привлекал к себе внимание белоснежной улыбкой и элегантным пиджаком голубого цвета, выгодно подчеркивавшим его яркий загар.

Напомним, что Илья Кошкарев добровольно расстался с депутатским мандатом весной 2023 года. Однако затем выяснилось, что поводом для этого стало нарушение народным избранником антикоррупционного законодательства. Оказалось, что Илья Кошкарев в нарушение закона приобрел акции британского банка «Голдман Сакс Банк» (Goldman Sachs Bank) на сумму в 10,5 миллиона рублей. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием досрочного прекращения полномочий народного избранника.

Ранее депутат привлек к себе внимание тем, что в разгар пандемии оказался взаперти на экзотическом острове.