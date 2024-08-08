



На базе центра спортивной подготовки «Академия» состоялся турнир по функциональному многоборью среди работников металлургических предприятий региона. По итогам командного зачета первое место заняли представители «Красного Октября» – команда «Металлурги». В рамках общезаводского зачета победу одержал Волжский трубный завод, сборной был вручен чемпионский кубок.

– Сегодняшнее мероприятие – часть большой работы, которую проводит наше предприятие в рамках поддержки здорового образа жизни и развития корпоративных видов спорта. Желаю всем участникам удачи, пусть победит сильнейший!

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От имени руководства металлургического предприятия «Красный Октябрь» собравшихся поприветствовал председатель заводской профсоюзной организации Юрий Лутченков:В турнире были представлены по четыре команды от каждого завода. За точным исполнением регламента следили профессиональные судьи и тренеры.По результатам командного зачета первое место заняла команда «Красного Октября» «Металлурги» – Ирина и Михаил Зыковы, Алексей Новохатский и Виктор Анисифоров справились с испытаниями лучше остальных участников. Второе и третье место взяли представители Волжского трубного завода.Победители и призеры получили медали, грамоты и подарочные сертификаты. За свои достижения также были награждены и остальные участники турнира.– поделилась впечатлениями начальник группы организационного обеспечения административного отдела «Красного Октября» Ирина Зыкова. –Отметим, что проведение турниров по кроссфиту становится для металлургического предприятия традиционным. Так, в прошлом году в рамках Всемирного дня здоровья были организованы заводские соревнования по функциональному многоборью для начинающих «Папа, мама, я – спортивная семья», в которых приняли участие сотрудники «Красного Октября» со своими семьями.Фото предоставлено пресс-службой «Красного Октября».