Общество

В Камышине прощаются с погибшим на СВО Николаем Сунцовым

Общество 09.09.2024 16:08
0
09.09.2024 16:08


В Камышине Волгоградской области прощаются с погибшим в ходе специальной военной операции  Николаем Сунцовым. О гибели бойца 9 сентября в Telegram-канале сообщила администрация Камышинского района. 

Николай Николаевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, – говорится в опубликованном некрологе. – Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Николая Сунцова искренние соболезнования. Вечная память Герою!

Известно, что погибшему жителю Камышина было всего 30 лет. В зоне СВО он воевал под позывным «Молоток», передает местное издание ИНФОКАМ.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.09.2024 18:07
Общество 09.09.2024 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 18:02
Общество 09.09.2024 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 16:55
Общество 09.09.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 15:43
Общество 09.09.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 15:18
Общество 09.09.2024 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 14:48
Общество 09.09.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 12:08
Общество 09.09.2024 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 11:25
Общество 09.09.2024 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 07:29
Общество 09.09.2024 07:29
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2024 21:59
Общество 08.09.2024 21:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2024 20:45
Общество 08.09.2024 20:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2024 19:12
Общество 08.09.2024 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2024 17:57
Общество 08.09.2024 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2024 17:45
Общество 08.09.2024 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2024 16:15
Общество 08.09.2024 16:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:07
После публикации «Высоты 102» на улице Игарской в Волгограде дали водуСмотреть фотографии
18:02
Автосалон в Волгограде остался в убытке из-за трюка с хитрой скидкойСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде объявили фотоохоту на эконарушителейСмотреть фотографии
17:47
Татьяна Воронцова возглавила федерацию фехтования Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:09
Подросток получил тяжелые травмы при обрушении гаража в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области с 10 сентября зарядят дождиСмотреть фотографии
16:27
Водонагреватель «спалил» дом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:23
Чемпион мира по дзюдо проведет автограф-сессию в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:08
В Камышине прощаются с погибшим на СВО Николаем СунцовымСмотреть фотографии
15:53
Банк Уралсиб учитывает покупки по СБП для начисления дохода по картамСмотреть фотографии
15:43
Предприятие в Волгограде произвело 913 кг сыра из воздухаСмотреть фотографии
15:18
Скульптуру стремящихся к цели горожан установили в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:15
Определился соперник «Ротора» в Кубке РоссииСмотреть фотографии
14:48
Как самим себе: Росстат заявил о высоком доверии волгоградцев данным ВолгоградстатаСмотреть фотографии
14:21
Режим работы ГЭС оставили прежним из-за дождей, которых не было в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:14
Водитель пикапа не смог оправдаться за страшную смерть супругов под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:38
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов по рынку трудаСмотреть фотографии
13:36
«Я тут главный!»: избитый грифами в спортзале My Gym атлет попал в больницу ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Волгоградские пользователи смартфонов увлеклись черно-белой фотосъёмкойСмотреть фотографии
13:06
Прожиточный минимум для всех жителей Волгоградской области вырастет в 2025 годуСмотреть фотографии
12:58
Минздрав разрешил ВолгГМУ испытание нового препарата для диабетиковСмотреть фотографии
12:30
Победивший на выборах Андрей Бочаров сказал «спасибо» волгоградцамСмотреть фотографии
12:20
Избирком озвучил итоговые данные по одномандатным округам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде выписали из больниц выживших при захвате сотрудников ИК-19Смотреть фотографии
12:08
В Волгограде осудят родителей, тушивших окурки о тело 5-летнего ребёнкаСмотреть фотографии
11:25
Назван район Волгоградской области с самым лучшим результатом для Андрея БочароваСмотреть фотографии
11:04
Избирком: губернатором Волгоградской области вновь избран Андрей БочаровСмотреть фотографии
10:46
Кандидаты от ЕР лидируют по одномандатным округам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде на видео засняли столкновение мотоцикла с иномаркой у «торгушки»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:35
Под Волгоградом водитель «ГАЗели» скончался в ДТП с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
 