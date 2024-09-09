В Камышине прощаются с погибшим на СВО Николаем Сунцовым

В Камышине Волгоградской области прощаются с погибшим в ходе специальной военной операции Николаем Сунцовым. О гибели бойца 9 сентября в Telegram-канале сообщила администрация Камышинского района.

– Николай Николаевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, – говорится в опубликованном некрологе. – Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Николая Сунцова искренние соболезнования. Вечная память Герою!

Известно, что погибшему жителю Камышина было всего 30 лет. В зоне СВО он воевал под позывным «Молоток», передает местное издание ИНФОКАМ.