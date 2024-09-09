



В Советском районе Волгограда трагедией обернулась история, связанная с десятками животных, запертыми в квартире госпитализированной пенсионерки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию местных жителей, неизвестные вывезли кошек из жилого помещения по адресу: ул. Калининградская, д. 7, при этом некоторые из них впоследствии были найдены мёртвыми во дворе МКД со следами физического воздействия.







- Для нас с дочкой это шок. 7 сентября мы, как обычно, пришли подкормить через форточку находящихся в заточении животных, однако обнаружили, что окна заколочены. Спросили у соседей, что случилось, — говорят, приезжали родственники бабули, забрали куда-то большую часть кошек, забили окна, а небольшое количество животных оставили в помещении без еды и воды, — рассказала журналистам местная жительница Елена Абронова.

Неравнодушная волгоградка вынуждена была повторно обратиться в полицию с требованием спасти животных. На этот раз участковый, ещё неделю назад обещавший получить разрешение и вскрыть брошенную квартиру с кошками, всё же выполнил данное слово.

- То, что происходило внутри, не передать словами. Ужасная вонь, антисанитария. И действительно, в комнате оказались заперты несколько кошек. Я их забрала пока к себе и пытаюсь хоть немного привести в порядок, — добавила женщина.

Куда делись ещё полтора десятка животных, ранее содержавшихся в жилом помещении, никому не известно. Вместе с участковым Елена провела осмотр прилегающей к дому территории, где их ждала ужасающая находка.

- Мы обнаружили здесь шесть мёртвых кошек. Четыре я засняла на видео со стороны ул. Краснопресненской, и ещё две лежали неподалёку в кустах. Участковый сразу подумал на бездомных собак, которые могли их загрызть. Но разве может быть такое, чтобы им удалось поймать сразу шесть кошек, да ещё их потом выложить в одну линию на дорожке. Уверена, что здесь не обошлось без людей, — отметила волгоградка.

Женщина также подчёркивает, что убиты были именно те кошки, которые ранее находились в квартире пенсионерки.

- Мы всей семьёй неделю их подкармливали, поэтому я их хорошо запомнила. Если честно, для нас такой поворот событий — это глубокое потрясение. Мы неделю добивались от правоохранителей прекращения издевательства над питомцами, а в итоге время было упущено, и всё обернулось бойней. К тому же мы ещё не знаем о судьбе бесследно пропавших питомцев. Участковый также в субботу всё заснял на фото и видео, но я боюсь, что никто не станет расследовать произошедшее. Планирую на этой неделе обратиться в прокуратуру с требованием поставить проверку произошедшего на контроль и добиться привлечения виновных в убийстве животных к уголовной ответственности, — подчеркнула Елена Абронова.

Волгоградка уверена, что если живодёров не приструнить сейчас, то гибелью кошек всё не ограничится, а проявившаяся патологическая жестокость рано или поздно может привести к трагедии уже с участием людей.





В настоящее время Елена ищет хозяев для нескольких спасённых кошек. Желающие помочь животным могут обратиться в ИА «Высота 102» по номеру +7 (937) 55-66-102.

Напомним, животные оказались брошены в маленькой жилой комнате в конце лета. Впоследствии, 30 августа, окно с десятками прильнувших к стеклу кошачьих мордочек случайно обнаружили прохожие. Как выяснилось, хозяйка жилого помещения с переломом была госпитализирована в больницу, а животные оказались брошены без еды, воды и какого-либо ухода.

Фото и видео: Елена Абронова