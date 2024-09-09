Предприятие в Волгограде произвело 913 кг сыра из воздуха

Сотрудники Россельхознадзора заподозрили неладное в отчетах волгоградского предприятия, которое умудрилось произвести почти тонну сыра из нелогичного объема сырья, передает V102.RU.

- Установлено, что юридическим лицом оформлены производственные сертификаты на сыр объемом 913 кг и сыворотку объемом 9,6 т, выработанных из 9,5 т смеси для сыра, что фактически невозможно, - сообщили в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Серьезное расхождение в отчетности было выявлено в рамках анализа данных ФГИС «Меркурий». Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Производственные сертификаты на продукцию аннулированы.

Фото из архива V102.RU