В Волгоградском НЭТэ устроили банный день 72-летней люстре

Сегодня, 9 сентября, волгоградцы, которые пришли на экскурсию в Волгоградский НЭТ, стали свидетелем помывки и чистки красавицы-люстры, которую временно сняли для проведения санитарно-гигиенических процедур. Как сообщили V102.RU в театре, зрелище это поистине уникальное и редкое, потому что случается один раз в два года, перед началом нового театрального сезона. Люстру с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не повредить ни одной детали, спустили с потолка с помощью лебедки. После чего специалисты приступили к замене перегоревших лампочек. Люстру тщательно отмыли, а альпинисты осмотрели состояние позолоченной лепнины и основание предмета интерьера зрительного зала на потолке.