Общество

В Волгоградском НЭТэ устроили банный день 72-летней люстре

Общество 09.09.2024 21:14
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09.09.2024 21:14


Сегодня, 9 сентября,  волгоградцы, которые пришли на экскурсию в Волгоградский НЭТ, стали свидетелем помывки и чистки красавицы-люстры, которую временно сняли для проведения санитарно-гигиенических процедур. Как сообщили V102.RU в театре, зрелище это поистине уникальное и редкое, потому что случается один раз в два года, перед началом нового театрального сезона. Люстру с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не повредить ни одной детали,  спустили с потолка с помощью лебедки. После чего специалисты приступили к замене  перегоревших лампочек. Люстру тщательно отмыли, а альпинисты осмотрели состояние позолоченной лепнины и основание предмета интерьера зрительного зала  на потолке.

В этом году главному украшению зрительного зала исполняется 72 года. Его характеристики впечатляют: вес - почти три тонны, длина - шесть метров, высота – более трех метров, диаметр – шесть метров. Основание люстры сделано из бронзы, яркое сияние обеспечивают 300 лампочек. Изготовлена она  из дорогого богемского стекла, который не уступает по качеству хрусталю.
Фото Волгоградский НЭТ VK.com

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