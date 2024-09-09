После публикации «Высоты 102» на улице Игарской в Волгограде дали воду

Жители поселка Чистопрудный в Дзержинском районе Волгограда после публикации V102.RU об отсутствующем четыре дня водоснабжении в домах по улице Игарской празднуют маленькую победу.

— Сегодня к обеду приехала аварийная бригада. Начали копать у дома № 59. Потом заходили в каждый двор, прочищали колодцы. Из труб выходили камни с песком. В нашем доме дали воду, пока только холодную, но это уже что-то. У соседей работы продолжаются. Яму, что разрыли, засыпали землей, — рассказала одна из местных жительниц.





Напомним, о водной блокаде после ремонта на улице Игарской на западе Волгограда стало известно накануне. Со слов горожан, проблемы начались с течи на улице, после ликвидации которой в их домах краны стали в буквальном смысле сухими. В компании-концессионере прокомментировали ситуацию.

Фото: читатели ИА «Высота 102»