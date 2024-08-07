82-летний житель Волгоградской области стал кандидатом на местных выборах

Общество 07.08.2024 21:55
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07.08.2024 21:55
В Волгоградской области зарегистрировано 4357 кандидатов на выборах в органы местного самоуправления. Об этом сообщили V102.RU в волгоградском облизбиркоме.
По гендерному признаку зарегистрированные кандидаты на муниципальных выборах распределились почти поровну: 56% мужчин против 44% женщин. Если говорить о возрасте кандидатов, самая многочисленная группа - в возрасте 40 – 59 лет (58% кандидатов). В возрасте до 39 лет - 22,8% кандидатов, старше 60 лет - 19,2% человек.
Самому молодому претенденту на посты в органах местного самоуправления исполнилось 18 лет в апреле 2024 года, самому возрастному – в конце сентября будет 83 года.Напомним, в сентябре жители выберут в органы местного самоуправления депутатов и глав поселений.
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