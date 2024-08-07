С полей под Волгоградом забрали в военкомат 15 бывших мигрантов

В Волгоградской области продолжаются массовые проверки новых граждан России на предмет соблюдения ими правил воинского учета. Как сообщили V102.RU в военном следственном управлении СК РФ по ЮВО, рейд проведен в частных секторах и сельскохозяйственных угодьях, расположенных в Городищенском районе.

- В ходе контрольного мероприятия сотрудниками правоохранительных органов проверено всего 102 бывших мигранта, из которых выявлено 15 человек, уклоняющихся от постановки на воинский учет, - сообщили в военном следственном управлении. - Нарушителям вручены повестки, после чего они доставлены в районные военные комиссариаты, где в тот же день были поставлены на воинский учет в соответствии с требованиями закона.

В проверочных мероприятиях участвуют офицеры военного следственного отдела, сотрудники ГУ МВД России по региону, военной полиции, военного комиссариата и ГАИ.

Всего с начала 2024 года на территории Волгоградской области на воинский учет поставлено более 100 натурализованных граждан, 12 из которых заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ. Также заключили контракты о прохождении военной службы 4 иностранных гражданина.

Фото из архива V102.RU