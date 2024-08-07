ВТЗ выпустил в водоемы региона мальков русского осетра

Общество 07.08.2024 17:24
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07.08.2024 17:24
Работники Волжского трубного завода, входящего в Трубную Металлургическую Компанию, выпустили в водоемы Волжско-Каспийского бассейна более 2 тысяч мальков русского осетра в рамках экологической региональной акции «Сохранить! Сберечь! Пополнить!».
ВТЗ участвует в проекте с 2023 года. В этом году в честь Года семьи в выпуске молоди приняли участие семьи металлургов предприятия вместе с детьми. Всего с начала проекта завод выпустил в естественную среду около 17 тысяч единиц мальков редкого и ценного представителя осетровых.
— Коллектив ВТЗ вносит свой вклад в возрождение и сохранение популяции рыб ценных видов в Волгоградской области. Это систематическая работа проводится в рамках экологической политики компании и оказывает положительное влияние на восстановление экологического баланса водных систем региона, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Восстановление и сохранение благоприятной окружающей среды — основная цель природоохранной деятельности ВТЗ. Кроме воспроизводства водных биоресурсов, предприятие реализует комплексную программу повышения уровня экологической безопасности, внедряя передовые практики управления выбросами загрязняющих веществ, снижая объемы подлежащих захоронению отходов и проводя постоянный мониторинг состояния окружающей среды.
Экологический проект «Сохранить! Сберечь! Пополнить!» организован Главным бассейновым управлением по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов («Главрыбвод») для восстановления популяции русского осетра в реках Волжско-Каспийского бассейна. Проект стартовал год назад и продлится до сентября 2026 года. По итогам 2023 года ВТЗ вошел в число наиболее активных участников проекта среди юридических лиц.
Фото: предоставлено пресс-службой ВТЗ
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