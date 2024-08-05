Общество

После ЧП на подстанции в дома волгоградцев вернули свет

Общество 05.08.2024 08:09
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05.08.2024 08:09


Свет в обесточенные дома жителей Ворошиловского района Волгограда вернули сегодня, 5 августа, около 2 часов ночи. Об этом сообщили V102.RU волгоградцы, чьи дома накануне поздно вечером остались без электричества из-за ЧП на подстанции. Волгоградцы грустно шутили в соцсетях, что теперь пора идти спать. 
Напомним, накануне на подстанции на улице Социалистическая произошел пожар. По сообщениям очевидцев, перед ЧП они слышали звук, похожий на взрыв. 
В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщали, что сообщение о пожаре на подстанции поступило на пульт оперативного дежурного в 23.22.
По данным ведомства, на электрической подстанции произошел разлив масла с последующим горением на площади 5 кв. метров. В 00.02 возгорание ликвидировано. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. 

Фото Красный депутат t.me

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