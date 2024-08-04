Общество

Мэрия назвала причину появления песчаных барханов на дороге в Волгограде

Общество 04.08.2024 17:44
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04.08.2024 17:44


В редакцию «Высоты 102» обратились автомобилисты с жалобой на неудовлетворительное состояние проезжей части в Дзержинском районе на спуске с путепровода №6, где часть дороги оказалась засыпанной солидным слоем песка. 



- На спусках и подъемах дождями намыт песок и уже больше месяца никто не убирает. И это основная магистраль города! – возмущаются автомобилисты.

С их слов, движение по песку небезопасно, так как тормозить на такой дороге сложно. Из-за этого возможны аварии.

В мэрии Волгограда прокомментировали ситуацию, пояснив, что такие «барханы» образовались здесь совсем недавно.

- Песчаные наносы на спуске с путепровода № 6 на дорогу по ул. Ангарской образовались в результате недавнего сильного ливня, - сообщили информагентству в городской администрации. 

В администрации заверили, что в самое ближайшее время дорожные службы проведут механизированную уборку проезжей части и на данном участке улично-дорожной сети.

Видео: читателей «Высоты 102»

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