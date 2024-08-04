Здесь не киборги, а люди: фоторепортаж с масштабного фестиваля Ultra100 в Волжском

Крупнейший на юге России фестиваль спорта, музыки и самовыражения Ultra100 проходит в эти выходные в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, гостями масштабного мероприятия стали порядка 15 тысяч человек, в том числе больше 2 тысяч - приняли участие в марафонских забегах на различные дистанции.

Самые яркие моменты фестиваля – в фоторепортаже.













Ultra100 проходит третий год подряд в городе Волжском на территории одноименного парка при поддержке городских властей. На площадке нового поколения находятся скейт-парк, различные арт-объекты и активности, помещения для командных игр и состязаний, сцена для выступлений артистов и многое другое.













Беговые марафоны – это главные события фестиваля. Заявки на участие поступили от любителей бега из 70 российских городов, в том числе из Чехии и Казахстана. Забеги проводятся как утром, так и вечером. Для детей предусмотрен маршрут в 500 метров, для взрослых – дистанции от 1,8 до 10 км.













Самым впечатляющим стал вечерний забег, который украсило фаер-шоу. Бегунов провожали на дистанцию под яркие вспышки пламени из огнеметов. В пути спортсмены освещали себе дорогу фонариками, закрепленными на голове.





















Самые выносливые атлеты вышли на старт сегодня, 4 августа. Их маршруты, протяженность которых 30 и 51 км, проходили вокруг озера Лиман.













Перед забегом инструкторы просили всех участников внимательно следить друг за другом, чтобы никого не потерять во время длительного марафона, а также оказать помочь тем, кому вдруг станет плохо на дистанции. К счастью, все обошлось.





Параллельно с бегунами два дня соревнуются игроки из 32-х команд по двум дисциплинам: игра CS2 и лазертаг/тактический бой.









Всех победителей ждут ценные подарки и крупные денежные призы.





Любители острых ощущений на фестивале могли освоить метание ножей, стрельбу из лука, посмотреть на выступления экстремалов-скейтбордистов, насладиться выступлениями участников чемпионата по брейкдансу и хип-хопу.













Гостей развлекали электронной и инструментальной музыкой различные коллективы, а также диджеи из Москвы и Санкт-Петербурга. Хедлайнером Ultra100 стал хип-хоп исполнитель Кравц.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

