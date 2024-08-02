



Волгоградцы продолжают сбор денег, необходимых для лечения 3-летнего Жени Луканкина из Городищенского района. У мальчика тяжелая форма ДЦП, но он учится понемногу ходить, а любящие родители Жени верят в самые оптимистичные прогнозы врачей. Из необходимых для операции 55 тысяч рублей неравнодушные люди перевели уже 30 тысяч.

Для кого-то сумма в размере 50 тысяч, возможно, может показаться незначительной. Но для семьи Луканкиных, которые вчетвером живут на одну лишь пенсию по инвалидности, это неподъемные средства. О невзгодах жителей Волгоградской области уже сообщало ИА «Высота 102»: родители Жени ранее пережили гибель старшего 16-летнего сына, после чего в скором времени потерял трудоспособность глава семьи. Елена – мама мальчика – вынуждена оставаться рядом сыном и лишь иногда вырывается на редкие подработки. Одновременно в семье воспитывается еще и школьница дочь.

– Семья Луканкиных последние два года находится под опекой регионального отделения Детского фонда, – напоминают в организации. – Благодаря поддержке партнеров и неравнодушных граждан в 2022 году благотворительной организации удалось приобрести вертикализатор – дорогостоящий тренажер, необходимый Жене для ежедневных занятий. О первых успехах малыша после тренировок на аппарате члены семьи рассказали председателю правления Волгоградского отделения Детского фонда Ирине Соловьевой, которая приезжала к ним в гости. А в 2023 году фонд оплатил первый этап хирургического лечения мальчика.

55 тысяч рублей нужны Луканкиным для хирургического вмешательства. Поэтапная фибротомия нацелена на снижение скованности мышц и улучшение двигательных навыков Жени.

Поддержать семью и помочь в сборе оставшихся 25 тысяч рублей можно переводом средств на счет ВРОО ОБФ Российского детского фонда.

Получатель: ВРОО ОБФ "РДФ"