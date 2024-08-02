Общество

Осталось всего ничего: волгоградцы продолжают сбор денег на операцию 3-летнему Жене

Общество 02.08.2024 13:04
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02.08.2024 13:04


Волгоградцы продолжают сбор денег, необходимых для лечения 3-летнего Жени Луканкина из Городищенского района. У мальчика тяжелая форма ДЦП, но он учится понемногу ходить, а любящие родители Жени верят в самые оптимистичные прогнозы врачей. Из необходимых для операции 55 тысяч рублей неравнодушные люди перевели уже 30 тысяч. 

Для кого-то сумма в размере 50 тысяч, возможно, может показаться незначительной. Но для семьи Луканкиных, которые вчетвером живут на одну лишь пенсию по инвалидности, это неподъемные средства. О невзгодах жителей Волгоградской области уже сообщало ИА «Высота 102»: родители Жени ранее пережили гибель старшего 16-летнего сына, после чего в скором времени потерял трудоспособность глава семьи. Елена – мама мальчика – вынуждена оставаться рядом сыном и лишь иногда вырывается на редкие подработки. Одновременно в семье воспитывается еще и школьница дочь. 

– Семья Луканкиных последние два года находится под опекой регионального отделения Детского фонда, – напоминают в организации. – Благодаря поддержке партнеров и неравнодушных граждан в 2022 году благотворительной организации удалось приобрести вертикализатор – дорогостоящий тренажер, необходимый Жене для ежедневных занятий. О первых успехах малыша после тренировок на аппарате члены семьи рассказали председателю правления Волгоградского отделения Детского фонда Ирине Соловьевой, которая приезжала к ним в гости. А в 2023 году фонд оплатил первый этап хирургического лечения мальчика. 

55 тысяч рублей нужны Луканкиным для хирургического вмешательства. Поэтапная фибротомия нацелена на снижение скованности мышц и улучшение двигательных навыков Жени. 

Поддержать семью и помочь в сборе оставшихся 25 тысяч рублей можно переводом средств на счет ВРОО ОБФ Российского детского фонда

Получатель: ВРОО ОБФ "РДФ"
Банк получателя: АО Банк «Национальный стандарт» г.Москва
Расчетный счет: 40703810500400262229
Корреспондентский счет: 30101810045250000498
БИК: 044525498
ИНН: 3444048955
КПП: 344401001
Назначение платежа: Благотворительная помощь Жене Луканкину
Телефон для справок: (8442)23-66-07.

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