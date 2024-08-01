В Красноармейском районе Волгограда разыскивают пропавшую накануне вечером дикую кошку породы сервал. Как рассказала V102.RU владелица редкого животного, Боня сорвалась со шлейки и убежала с территории частного дома по улице Плеханова в коттеджном поселке 1-3.

— Вчера в 22.40 мы приехали домой с Боней в переноске. Возможно, что она была напугана поездкой, потому что как только оказалась на воле, то сорвалась с поводка и убежала, — рассказала хозяйка необычной кошки, представившаяся Ольгой. — К ней нужен особый подход. Ей три года, чужих она не воспринимает, будет шипеть и обороняться. Единственное, что можно сделать — сфотографировать и присылать фото, либо потихоньку следить за ней и звонить нам. Она достаточно быстро перемещается, на руки не пойдет, не мяукает, может прыгать на высоту до трех метров. Единственное, что ее может привлечь — мышки-погремушки.

Ольга не исключает, что Боня может где-то спрятаться и никого к себе не подпускать. Если вы можете помочь хозяйке необычного питомца, просьба связаться по номеру 8 917 337 78 68. Интересует любая информация. Вознаграждение гарантировано.

Напомним, согласно открытым данным, сервалы обитают в Северной Африке, предпочитая юг Сахары, Алжир или Марокко. Дикая кошка селится недалеко от водоемов. Грациозное животное содержат и в домашних условиях. Сервалов разводят в питомниках, но стоимость котенка начинается от 200 тысяч и может доходить до миллиона рублей.

