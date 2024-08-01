Экономика

Нет управы? Цены на бензин в Волгоградской области окончательно пошли вразнос

Экономика 01.08.2024 08:30
0
01.08.2024 08:30


Бензин в Волгоградской области продолжает стремительно дорожать. Негативную тенденцию подтвердили новые статистические данные. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию Росстата, за последнюю неделю по уже устоявшейся традиции больше всего вырос в цене АИ-98. Его средняя стоимость достигла уже 70,71 рубля за литр, что на 66 копеек больше, чем на предыдущей неделе. 
Не отстают от элитного бензина и так называемые «народные» марки автомобильного топлива. АИ-92 стоит теперь 53,48 рубля – рост составил 26 копеек. АИ-95 подорожал на 37 копеек. Не устояло на прежней ценовой планке и дизтопливо. Литр солярки теперь стоит дороже на 27 копеек (63,48 рубля за литр). При этом волгоградцы отмечают, что реальные цены на АЗС выше, чем официальные данные. 
Если бензин будет дорожать такими же темпами, как сегодня, то уже до конца года некоторые марки бензина могут приблизиться к 100 рублям. В правительстве РФ уже предприняли срочные меры, объявив с сегодняшнего дня продление моратория на экспорт автомобильного топлива. 
Поможет ли это решение остановить безудержный рост цен на бензин, покажет новая статистика федерального ведомства. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
01.08.2024 11:14
Экономика 01.08.2024 11:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.08.2024 10:30
Экономика 01.08.2024 10:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.07.2024 16:20
Экономика 31.07.2024 16:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.07.2024 12:17 Реклама
Экономика 31.07.2024 12:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2024 21:35
Экономика 26.07.2024 21:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.07.2024 16:24
Экономика 26.07.2024 16:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.07.2024 18:22
Экономика 25.07.2024 18:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.07.2024 15:33
Экономика 25.07.2024 15:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.07.2024 12:07 Реклама
Экономика 25.07.2024 12:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.07.2024 11:59
Экономика 25.07.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.07.2024 10:01
Экономика 25.07.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.07.2024 08:18
Экономика 25.07.2024 08:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.07.2024 12:12 Реклама
Экономика 23.07.2024 12:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.07.2024 09:17 Реклама
Экономика 23.07.2024 09:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.07.2024 17:27 Реклама
Экономика 22.07.2024 17:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:42
Вдохновляя будущее поколение: на ЕвроХим-ВолгаКалии прошел День семьиСмотреть фотографии
13:41
Что нужно, чтобы волгоградцы рожали? Андрей Бочаров провел стратегическую сессиюСмотреть фотографии
13:20
У волгоградца-гонщика арестовали Mercedes-Benz из-за 377 штрафовСмотреть фотографии
13:03
В больницах Волгограда остаются девять пассажиров поезда Казань – АдлерСмотреть фотографии
12:13
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от «Новых людей» скрыл судимостьСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде директор МКУ Гончаров наваривался на мигрантах-нелегалахСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
Дмитрий Медведев обсудил с фракцией ЕР итоги работы в весеннюю сессиюСмотреть фотографии
11:14
Цены на авиабилеты в Волгограде преодолели планку в 14 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:37
Задержанную волгоградским УФСБ пособницу террористов осудили в МосквеСмотреть фотографии
10:30
Помидоры и капуста резко подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:00
Волгоградские энергетики взыскали долги за электричество с наследников недвижимостиСмотреть фотографии
09:31
Волгоградцы массово жалуются на сбой в работе YouTubeСмотреть фотографии
09:30
В центре Волгограда охамевший торопыга на иномарке рассекал по тротуару: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:11
«Динамо» вышло в полуфинал чемпионата по пляжному гандболуСмотреть фотографии
08:54
Волгоградцы 1 августа поехали на работу по новым тарифамСмотреть фотографии
08:30
Нет управы? Цены на бензин в Волгоградской области окончательно пошли вразносСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде из-за аварии на сетях сократили маршрут трамвая №2Смотреть фотографии
07:15
В Волгограде на ул. Качинцев к 1 сентября изменят дорожную схемуСмотреть фотографии
21:57
Синоптики разочаровали волгоградцев жарой до +35 в начале августаСмотреть фотографии
21:16
На волгоградских бахчах оценивают ущерб после губительного градаСмотреть фотографии
20:44
«Динамо-Синара» завершило сбор в СочиСмотреть фотографии
20:23
Очевидцы сняли на видео полыхающую степь под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:36
Волгоградцы из «фекального» дома дошли до Первого и БастрыкинаСмотреть фотографии
19:21
В центре Волгограда двое торопыг разбили автомобили: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:29
В Волгоградской области на 4 месяца назначат регоператора по сбору ТКОСмотреть фотографии
17:36
После крушения поезда под Волгоградом в Госдуме задумались о строительстве платных переездовСмотреть фотографии
17:17
Жуткие кадры наезда на пешехода запечатлел видеорегистратор в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
В Волгограде полицейские нашли таксиста после езды на набережной по тротуаруСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде посты с нацсимволикой в соцсети объявили вне законаСмотреть фотографии
16:20
Банк России спрогнозировал снижение урожая в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 