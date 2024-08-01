Экономика 01.08.2024 08:30
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01.08.2024 08:30
Бензин в Волгоградской области продолжает стремительно дорожать. Негативную тенденцию подтвердили новые статистические данные. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию Росстата, за последнюю неделю по уже устоявшейся традиции больше всего вырос в цене АИ-98. Его средняя стоимость достигла уже 70,71 рубля за литр, что на 66 копеек больше, чем на предыдущей неделе.
Не отстают от элитного бензина и так называемые «народные» марки автомобильного топлива. АИ-92 стоит теперь 53,48 рубля – рост составил 26 копеек. АИ-95 подорожал на 37 копеек. Не устояло на прежней ценовой планке и дизтопливо. Литр солярки теперь стоит дороже на 27 копеек (63,48 рубля за литр). При этом волгоградцы отмечают, что реальные цены на АЗС выше, чем официальные данные.
Если бензин будет дорожать такими же темпами, как сегодня, то уже до конца года некоторые марки бензина могут приблизиться к 100 рублям. В правительстве РФ уже предприняли срочные меры, объявив с сегодняшнего дня продление моратория на экспорт автомобильного топлива.
Поможет ли это решение остановить безудержный рост цен на бензин, покажет новая статистика федерального ведомства.
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