



В России задумались над тем, чтобы устранить несправедливость, ущемляющую в правах россиян, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», МВД предложило разрешить родственникам россиян-контрактников получать российское гражданство в упрощённом порядке. Соответствующий проект указа был опубликован на сайте правительства.

Если документ будет подписан, то на близких россиян-контрактников не будут распространяться требования о владении русским языком, постоянном проживании в России в течение пяти лет, знании истории страны и основ ее законодательства.

Напомним, в начале этого года вступил в силу указ президента России, который предоставил возможность получить гражданство по «упрощенке» не только самим мигрантам, подписавшим контракт с Минобороны, но и их близким родственникам.