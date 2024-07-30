Федеральные новости

МВД России предложило уровнять в правах россиян и мигрантов, участвующих в СВО

Федеральные новости 30.07.2024 14:35
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30.07.2024 14:35


В России задумались над тем, чтобы устранить несправедливость, ущемляющую в правах россиян, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», МВД предложило разрешить родственникам россиян-контрактников получать российское гражданство в упрощённом порядке. Соответствующий проект указа был опубликован на сайте правительства.

Если документ будет подписан, то на близких россиян-контрактников не будут распространяться требования о владении русским языком, постоянном проживании в России в течение пяти лет, знании истории страны и основ ее законодательства.

Напомним, в начале этого года вступил в силу указ президента России, который предоставил возможность получить гражданство по «упрощенке» не только самим мигрантам, подписавшим контракт с Минобороны, но и их близким родственникам.

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