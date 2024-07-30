Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО 37-летнего добровольца

Общество 30.07.2024 10:45
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30.07.2024 10:45
Во Фролово Волгоградской области простились с Андреем Чернецковым, погибшим на СВО. Как сообщает V102.RU со ссылкой на газету Фроловского района «Вперед», Андрею было 37 лет.
В марте этого года он добровольно подписал контракт с МО и воевал на Донецком направлении в составе штурмового взвода. Во время выполнения боевого задания его группа попала под обстрел.
Андрей Чернецков родился во Фролово, после окончания школы поступил в колледж бизнеса. Трудился и на стальзаводе, и в вагонном депо, и на других предприятиях.
По словам его мамы Светланы, в свое время он не служил срочную по причине проблем со здоровьем. Что не помешало ему сделать мужественный шаг и отправиться на СВО. Своей семьи он создать не успел.
Фото газеты «Вперед»
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