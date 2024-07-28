Общество

Волгоградская «крылатая скорая» сделала 250 вылетов с начала года

Общество 28.07.2024 17:58
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28.07.2024 17:58


Волгоградская бригада санавиации совершила 250-й вылет с начала года. Как сообщает V102.RU, экстренная помощь потребовалась 49-летнему мужчине из Камышина. 

Местный житель получил травму во время занятий спортом. Пострадавший был оперативно доставлен в нейрохирургическое отделение областной больницы №1 с травмой опорно-двигательного аппарата. Как уточнили в облздраве, сейчас состояние пациента медики оценивают как стабильное. 

Чаще всего с начала года бригады санавиации вылетали в Михайловку (41), Камышин (36) и Урюпинск (26). Врачами были госпитализированы 49 детей, в том числе семеро в возрасте до года. 

Отметим, ранее на территории лечебного учреждения была открыта новая вертолетная площадка.

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