Волгоградская «крылатая скорая» сделала 250 вылетов с начала года





Волгоградская бригада санавиации совершила 250-й вылет с начала года. Как сообщает V102.RU, экстренная помощь потребовалась 49-летнему мужчине из Камышина.

Местный житель получил травму во время занятий спортом. Пострадавший был оперативно доставлен в нейрохирургическое отделение областной больницы №1 с травмой опорно-двигательного аппарата. Как уточнили в облздраве, сейчас состояние пациента медики оценивают как стабильное.

Чаще всего с начала года бригады санавиации вылетали в Михайловку (41), Камышин (36) и Урюпинск (26). Врачами были госпитализированы 49 детей, в том числе семеро в возрасте до года.

Отметим, ранее на территории лечебного учреждения была открыта новая вертолетная площадка.