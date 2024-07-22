В Волгограде открыли новую площадку для винтокрылой скорой





На территории Волгоградской областной клинической больницы №1 построена новая вертолетная площадка для санавиации. Как сообщает V102.RU со ссылкой на облздрав, площадка позволит максимально оперативно доставлять в областную больницу пациентов с тяжелыми патологиями здоровья из самых отдаленных районов области.

Как уточнили в профильном комитете, в больницу будут транспортироваться экстренные пациенты по профилям: неврология, кардиология, хирургия, нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия и др.

На территории региона вертолетные площадки для санитарной авиации имеют кардиоцентр в Советском районе, больница № 25 и облбольница № 1 в Дзержинском районе, больница № 15 в Красноармейском районе, больница имени Фишера в Волжском, а также Урюпинская ЦРБ и ЦГБ Камышина. Кроме того, у каждой районной больницы есть подготовленная площадка для взлета-посадки вертолета «Ансат».

За все время работы санавиации в Волгоградской области были транспортированы более 2,4 тысячи пациентов, из них 400 детей.

Фото: Облздрав