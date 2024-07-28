В Волгоградской области объявили о поиске организации, которой предстоит реконструировать здание «Волгоградского медицинского колледжа». Как сообщает ИА «Высота 102», это уже третья попытка властей найти добросовестную строительную организацию.

Ранее, в 2022 и 2023 годах, казенное учреждение «Управление капитального строительства» уже дважды объявляло конкурсный отбор, по итогу которого контракты были заключены сначала с ООО «Тамбовская строительная компания», затем с ООО СК «СИМАК ГРУПП». Стоимость соглашений, соответственно, составляла 195 млн и 212 млн рублей.

Обе организации получили солидный аванс на производство работ, однако фактически к исполнению контрактов так и не приступили.

Согласно документам, размещённым на госзакупках, ООО «Тамбовская строительная компания» получила от властей 59 млн рублей. При этом фактически организация выполнила лишь незначительные работы общей стоимостью порядка 898 тыс. рублей.

Из-за срыва сроков государственный заказчик вынужден был расторгнуть контракт, стребовать с недобросовестных строителей разницу и вновь объявить аукцион на ремонт учреждения. Однако уже новая организация ООО СК «СИМАК ГРУПП» также сорвала работы.

В настоящее время власти предприняли третью попытку найти добросовестную компанию. На этот раз стоимость работ вновь возросла и составила 219,1 млн рублей.

Организации, отобранной по итогу электронного конкурса, предстоит благоустроить участок, прилегающий к зданию колледжа на ул. Казахской Советского района Волгограда. Перенести ограждение и обновить подъездную дорогу.

Однако основные работы развернутся в учебном и спортивном корпусах колледжа. Здесь специалистам придётся усилить пошедшие трещинами стены и несущие конструкции в подвальном, цокольном пространстве, укрепить фундамент, изменить внутреннюю организацию помещений, прорубив новые дверные проёмы и возведя дополнительные перегородки, демонтировать железобетонные конструкции лифтовых шахт. Также подлежат замене все инженерные сети здания. Демонтированы должны быть закрытый переход между корпусами и здание гаража.

Преобразиться здание должно не только изнутри, но и снаружи. Проектно-сметной документацией предусмотрена отделка фасада вентилируемыми панелями, а также замена кровельного покрытия.

Отметим, итоги аукциона будут подведены в течение ближайших недель. Объект должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2025 года.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»