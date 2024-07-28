Общество

В Волгограде в третий раз попытаются реконструировать медицинский колледж

Общество 28.07.2024 09:42
0
28.07.2024 09:42

В Волгоградской области объявили о поиске организации, которой предстоит реконструировать здание «Волгоградского медицинского колледжа». Как сообщает ИА «Высота 102», это уже третья попытка властей найти добросовестную строительную организацию.

Ранее, в 2022 и 2023 годах, казенное учреждение «Управление капитального строительства» уже дважды объявляло конкурсный отбор, по итогу которого контракты были заключены сначала с ООО «Тамбовская строительная компания», затем с ООО СК «СИМАК ГРУПП». Стоимость соглашений, соответственно, составляла 195 млн и 212 млн рублей.

Обе организации получили солидный аванс на производство работ, однако фактически к исполнению контрактов так и не приступили.

Согласно документам, размещённым на госзакупках, ООО «Тамбовская строительная компания» получила от властей 59 млн рублей. При этом фактически организация выполнила лишь незначительные работы общей стоимостью порядка 898 тыс. рублей.

Из-за срыва сроков государственный заказчик вынужден был расторгнуть контракт, стребовать с недобросовестных строителей разницу и вновь объявить аукцион на ремонт учреждения. Однако уже новая организация ООО СК «СИМАК ГРУПП» также сорвала работы.

В настоящее время власти предприняли третью попытку найти добросовестную компанию. На этот раз стоимость работ вновь возросла и составила 219,1 млн рублей.

Организации, отобранной по итогу электронного конкурса, предстоит благоустроить участок, прилегающий к зданию колледжа на ул. Казахской Советского района Волгограда. Перенести ограждение и обновить подъездную дорогу.

Однако основные работы развернутся в учебном и спортивном корпусах колледжа. Здесь специалистам придётся усилить пошедшие трещинами стены и несущие конструкции в подвальном, цокольном пространстве, укрепить фундамент, изменить внутреннюю организацию помещений, прорубив новые дверные проёмы и возведя дополнительные перегородки, демонтировать железобетонные конструкции лифтовых шахт. Также подлежат замене все инженерные сети здания. Демонтированы должны быть закрытый переход между корпусами и здание гаража.

Преобразиться здание должно не только изнутри, но и снаружи. Проектно-сметной документацией предусмотрена отделка фасада вентилируемыми панелями, а также замена кровельного покрытия.

Отметим, итоги аукциона будут подведены в течение ближайших недель. Объект должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2025 года.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.07.2024 10:22
Общество 28.07.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2024 07:40
Общество 28.07.2024 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 21:31
Общество 27.07.2024 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 20:27
Общество 27.07.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 19:56
Общество 27.07.2024 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 18:11
Общество 27.07.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 17:09
Общество 27.07.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 13:35
Общество 27.07.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 12:21
Общество 27.07.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 09:33
Общество 27.07.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 07:57
Общество 27.07.2024 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2024 07:24
Общество 27.07.2024 07:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.07.2024 21:00
Общество 26.07.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2024 20:42
Общество 26.07.2024 20:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2024 19:50
Общество 26.07.2024 19:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:52
В Волгограде неизвестные обстреляли автобусСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом вспыхнул сухостой на окраине Кановского поселенияСмотреть фотографии
10:22
Геомагнитный шторм вновь грозит Земле: учёные РАН опубликовали прогноз на 30 июляСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде в третий раз попытаются реконструировать медицинский колледжСмотреть фотографии
09:01
Поддержка с душком: волгоградцы жалуются на существующий лишь в отчётах чиновников льготный проездСмотреть фотографии
08:11
В центре Волгограда вновь произошло жуткое ДТП с участием иномарки и мотоциклистаСмотреть фотографии
07:40
В Волгограде потратят 6,2 млн рублей на ремонт построенного в 2017 году фонтанаСмотреть фотографии
06:47
В Росавиации рассказали об эвакуации пилотов упавшего под Волгоградом Су-34Смотреть фотографии
21:31
В День ВМФ Волгоград и область ждет жара до +34ºСмотреть фотографии
20:27
В Волгограде Евгений Кареликов стал еще на шаг ближе к губернаторствуСмотреть фотографии
19:56
Опубликован график отключения горячей воды в Волгограде на август: список адресовСмотреть фотографии
18:43
На месте падения Су-34 под Волгоградом тушили пожар на площади в 15 гаСмотреть фотографии
18:11
В Волжском из-за Дня города перекроют движение транспортаСмотреть фотографии
17:09
«Легкая сигаретная дымка»: редкий недуг Мойа-мойа нашли у двоих волгоградцевСмотреть фотографии
16:29
Опубликованы эксклюзивные кадры с места крушения Су-34 под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:46
МО РФ: потерпевший крушение в Волгоградской области Су-34 выполнял учебный полетСмотреть фотографии
15:17
В Волгоградской области разбился Су-34. Пилоты катапультировалисьСмотреть фотографииCмотреть видео
14:22
Князь или махинатор? Почему суд выдворил из Камышина на Украину активиста ГонгадзеСмотреть фотографии
13:35
«Когда-то жизнь каждого из них висела на волоске»: как в Волгоградской области живет парк для спасенных экзотических птицСмотреть фотографии
12:21
Волгоградский футбол заставит чиновников ввести спецрежимСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде мотоциклист сбил пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
09:33
Волгоградский депутат нашел изображение «Родины-матери» на другом континентеСмотреть фотографии
08:42
Жертв аферы на миллиард рублей ищет ГУ МВД среди волгоградцевСмотреть фотографии
07:57
Новая неделя встретит волгоградцев пеклом и дождямиСмотреть фотографии
07:24
В Волгограде на Мамаевом кургане покажут фотографии погибших детей ДонбассаСмотреть фотографии
21:35
Работодатели не отдают волгоградцам честно заработанные 5,5 млн рублейСмотреть фотографии
21:00
Самолет в небе, эмоции на земле: молодым офицерам Волгоградской академии МВД вручили дипломыСмотреть фотографии
20:42
В ЦПКиО открывают канал для прогулок без катамаранаСмотреть фотографии
20:22
Волгоградские гандболистки собираются в КитайСмотреть фотографии
19:50
В Волжском на День города самолет сбросит тысячи листовокСмотреть фотографии
 