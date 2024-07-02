Бочаров провел совещание по строительству центра для участников СВО

Строительство многофункционального центра для участников СВО и членов их семей 2 июля обсудил с заместителями, руководством профильных органов и реготделения фонда «Защитники Отечества» губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Напомним, центр планируется построить у Мамаева кургана, а сумма средств, которая будет направлена на реализацию проекта составляет порядка 2 млрд рублей.
– Вопросы создания на территории Волгоградской области комплексной региональной системы лечения, реабилитации, восстановления здоровья и социальной поддержки участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, а также членов их семей являются безусловным приоритетом в нашей работе, – подчеркнул Бочаров. – Сегодня предлагаю обсудить вопросы создания одного из ключевых объектов формируемой системы — многопрофильного центра поддержки участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей, который планируется разместить у подножия Мамаева кургана».
Ключевой задачей при реализации проекта является создание условий, отвечающих всем современным требованиям для многопрофильной реабилитации и комплексной поддержки.
Так, по данным обладмина, на одной площадке будут объединены специалисты самых разных сфер – не только врачи, но и психологическая служба. Также здесь будет обеспечен доступ к широкому перечню государственных, муниципальных сервисов, в том числе по направлениям социальной защиты, юридической службы, службы занятости населения, социального фонда России и др.
Предполагается организация следующих зон:
- первичного приема и работы социальных координаторов;
- службы оздоровления, включая многофункциональные тренажерные и спортивные залы;
- студии тренингов и учебных классов профессиональной подготовки;
- комнаты матери и ребенка;
- отделения социальной реабилитации и адаптации. Здесь же разместится медицинский блок, включая диагностический сектор, стационар, кабинеты узких специалистов, физиотерапии, массажа, залы для занятий по физической реабилитации и др.