Бочаров провел совещание по строительству центра для участников СВО

Строительство многофункционального центра для участников СВО и членов их семей 2 июля обсудил с заместителями, руководством профильных органов и реготделения фонда «Защитники Отечества» губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Напомним, центр планируется построить у Мамаева кургана, а сумма средств, которая будет направлена на реализацию проекта составляет порядка 2 млрд рублей.

– Вопросы создания на территории Волгоградской области комплексной региональной системы лечения, реабилитации, восстановления здоровья и социальной поддержки участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, а также членов их семей являются безусловным приоритетом в нашей работе, – подчеркнул Бочаров. – Сегодня предлагаю обсудить вопросы создания одного из ключевых объектов формируемой системы — многопрофильного центра поддержки участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей, который планируется разместить у подножия Мамаева кургана».

Ключевой задачей при реализации проекта является создание условий, отвечающих всем современным требованиям для многопрофильной реабилитации и комплексной поддержки.

Так, по данным обладмина, на одной площадке будут объединены специалисты самых разных сфер – не только врачи, но и психологическая служба. Также здесь будет обеспечен доступ к широкому перечню государственных, муниципальных сервисов, в том числе по направлениям социальной защиты, юридической службы, службы занятости населения, социального фонда России и др.

Предполагается организация следующих зон: