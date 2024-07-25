Общество

Алиментщика-«невидимку» из Волгоградской области нашли в аэропорту Самары

Общество 25.07.2024 11:26
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25.07.2024 11:26


Сотрудники Главного управления ФССП России по Волгоградской области разыскали мужчину, который не платил алименты на содержание своей дочери. Как сообщили V102.RU  в управлении, его обнаружили в международном аэропорту Самары.
Мужчина долгое время уклонялся от выплаты алиментов. Он не проживал по месту регистрации в Волжском, не предоставлял сведения о своем трудоустройстве и не являлся на прием по вызову пристава. В связи с этим недобросовестного папашу объявили в розыск. 
Когда к волгоградским  судебным приставам поступила информация о том, что должник приобрел авиабилет на рейс Самара—Санкт-Петербург, их коллеги из Самары немедленно прибыли в аэропорт и лично пообщались с должником. У него взяли объяснения и данные о месте жительства. 
В настоящее время сотрудники Волжского городского отдела судебных приставов № 2 готовят исполнительное производство для передачи коллегам в Ростовскую область по фактическому месту проживания должника. Мужчине грозит  административная ответственность, предусмотренная ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

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