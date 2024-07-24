В Волгограде безуспешно ищут пропавшего осенью мужчину

Волонтеры просят помощи в поисках бесследно исчезнувшего прошлой осенью в Волгограде 36-летнего Андрея Алексеевича Смирнова, сообщает V102.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Оберег». Уточняется, что никакой информации о мужчине нет с 23 октября 2023 года.

Приметы пропавшего:

рост 170 сантиметров

нормальное телосложение

глаза карие

волосы русые

Во что был одет бесследно исчезнувший волгоградец, к сожалению, неизвестно. Если вы располагаете сведениями, способными помочь розыску, просьба сообщить на круглосуточную горячую линию 8-800-505-10-65 или по номерам 112 или 102.

Напомним, в Волгограде продолжают разыскивать 96-летнего астраханца в пижаме и тапочках.

Фото и коллаж: ПСО «Оберег» / t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102»