Общество

В Волгограде безуспешно ищут пропавшего осенью мужчину

Общество 24.07.2024 17:47
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24.07.2024 17:47


Волонтеры просят помощи в поисках бесследно исчезнувшего прошлой осенью в Волгограде 36-летнего Андрея Алексеевича Смирнова, сообщает V102.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Оберег». Уточняется, что никакой информации о мужчине нет с 23 октября 2023 года. 

Приметы пропавшего:  

рост 170 сантиметров

нормальное телосложение 

глаза карие

волосы русые 

Во что был одет бесследно исчезнувший волгоградец, к сожалению, неизвестно. Если вы располагаете сведениями, способными помочь розыску, просьба сообщить на круглосуточную горячую линию 8-800-505-10-65 или по номерам 112 или 102.  

Напомним, в Волгограде продолжают разыскивать 96-летнего астраханца в пижаме и тапочках. 

Фото и коллаж: ПСО «Оберег» / t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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