В центре Волгограда построят «Крымский мост»

На территории улицы 7-я Гвардейская в Волгограде, где ведутся масштабные работы по благоустройству, будут установлены арт-объекты, посвященные новым регионам России. Как сообщили V102.RU в мэрии, утвержден концепт этих арт-объектов и началось их изготовление.





Сквер, где установят новые конструкции, получит символичное название «Мы вместе». В администрации Волгограда напомнили, что соответствующее соглашение с Советом Ассоциации волонтёрских центров 1 июня текущего года подписал на международной выставке-форуме «Россия» в Москве глава Волгограда.

Согласно утвержденной концепции, арт-объект «Мирный атом» будет символизировать Запорожскую область из-за расположенной там АЭС. Конструкцию «Крымский мост» установят в честь воссоединения Крыма с Россией. Арт-объект «Город роз» будет посвящен Донецку, а композиция «Луганский уголь» - природным богатствам Донбасса.

В сквере также установят «Маяк», который посвящен 70-метрвому гиперболоидному маяку в Херсонской области, а «Графская пристань» будет напоминать о Севастополе.





Рядом с каждым арт-объектом установят информационный стенд с QR-кодом, чтобы посетители могли с помощью смартфона получить доступ к сайту с информацией об этих арт-объектах.

Фото арт-объектов: администрации Волгограда