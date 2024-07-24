



24 июля председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном следственном аппарате ситуацию с преступным бездействием коммунальных служб. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за УК годами подтапливается квартира 83-летней Светланы Павловой. Женщина всю жизнь проработала поваром в столовой, участвовала в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а теперь вынуждена проживать в нечеловеческих условиях.

- Для меня каждый дождь – как бомбёжка. Мне страшно. Как только он начинается или снег тает на крыше, мне на голову начинает не просто капать. Вода струйками льётся с потолка. В такие моменты я не знаю, куда мне спрятаться. В комнате плавает всё, - рассказала пенсионерка.





22 июля о проблеме Светланы Николаевны рассказали активисты «Народного фронта», после чего к решению вопиющей ситуации подключились следователи.

- Длительное время в здании протекает кровля, ввиду чего жилое помещение пожилой женщины затапливается, отклеиваются обои, на потолке образуется плесень. Несмотря на обещания сотрудников управляющей организации провести ремонт в прошлом году, до настоящего времени работы не начаты. По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело, - рассказали журналистам в СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, по поручению Александра Бастрыкина в ближайшее время региональные следователи должны представить в центральный аппарат СК России доклад о промежуточных результатах расследования.

Фото: «Народный фронт»