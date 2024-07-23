Общество

Учёные РАН прогнозируют 6-балльную магнитную бурю 24 июля

Общество 23.07.2024 19:50
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23.07.2024 19:50


24 июля метеозависимым волгоградцам вновь предстоит пережить всплеск геомагнитной активности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Лаборатории солнечной астрономии РАН, в среду ожидается магнитная буря силой в 6 из 9 возможных баллов по индексу Kp.

Солнечный ветер должен ударить по земле в самый разгар рабочего дня с 6:00 до 15:00. Пик магнитной бури придётся на 11:00. В это время геомагнитные возмущения достигнут мощности средней магнитной бури.

Отметим, по классификации учёных, средняя магнитная буря может вызвать сбои в работе спутников связи и геолокации, а также оказать негативное воздействие на самочувствие людей.

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