Ценные руины дома директора завода в Волгограде законсервируют за 6 млн рублей

Волгограде объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который выполнит работы по консервации останков бывшего дома директора завода «Баррикады» на «Острове Людникова», в котором в период Сталинградской битвы находился командный пункт 138-й стрелковой дивизии, передает V102.RU.

Начальная стоимость контракта составляет 6,4 миллиона рублей. Участвовать в конкурсе могут только лицензионные организации, так как работать придется с разработанным и прошедшим госэкспертизу проектом.

- Консервация объекта культурного наследия, являющегося одним из важнейших смысловых центров мемориального комплекса «Остров Людникова», предусматривает защиту мемориала от разрушения и сохранение его облика, - пояснили в мэрии.

Специалистам предстоит очистить руины от наносов грунта и растительности, укрепить кирпичные конструкции методом инъектирования, заменить поврежденные участки кладочного раствора и обработать конструкции гидрофобными и биоцидными составами. Контрактом предусмотрено и благоустройство территории вокруг памятника.

Планируется взведение временных подпорных конструкций из телескопических стоек, монтаж спиральных анкеров. В кирпичной стене изготовят шпуры для инъектирования – так называется процесс восстановления целостности строительной конструкции путем закачки под высоким давлением сверхтекучих низковязких смол и микроцементов.

Руины бывшего дома директора завода «Баррикады» являются центральным элементом мемориала «Остров Людникова». Это одно из трех зданий Сталинграда, которые специально не восстановили в память о жестоких боях, происходивших в этих местах. Ранее сообщалось, что руины дома находятся в аварийном состоянии. В частности, их беспощадно уничтожает корневая система растений, а также время.

Фото: архив V102.RU