Путин назначил новых судей в Волгоградской области

Общество 23.07.2024 09:35
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23.07.2024 09:35
В Волгоградской области состоялись кадровые перестановки в судейском аппарате. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, соответствующий Указ был подписан президентом Владимиром Путиным накануне, 22 июля.
Как следует из документа, назначены:
Медведицкова Наталия Алексеевна - председателем Алексеевского районного суда Волгоградской области;
Трофименко Валерия Ивановна- заместителем председателя Краснооктябрьского районного суда Волгограда;
Жарков Евгений Александрович- заместителем председателя Советского районного суда Волгограда;
Дробкова Елена Сергеевна- судьей Ворошиловского районного суда Волгограда;
Суркова Екатерина Владимировна - судьей Дзержинского районного суда Волгограда;
Новичков Александр Сергеевич - судьей Иловлинского районного суда Волгоградской области;
Колесникова Валентина Алексеевна, Медведева Анастасия Фёдоровна, Пахомова Анжела Владимировна - судьями Кировского районного суда Волгограда.
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