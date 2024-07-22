Подозреваемого в убийстве 1,5-головалого пасынка заключили в СИЗО

Камышинский городской суд в Волгоградской области заключил под стражу 21-летнего Максима Оглы, который подозревается в убийстве малолетнего пасынка, передает V102.RU.

- Максиму Оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 сентября 2024 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, - сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, что жителя Камышина подозревают в убийстве пасынка из мести его матери. По версии следствия, 19 июля мужчина поссорился с сожительницей. Дождавшись когда она уйдет из дома, подозреваемый избил её 1,5-годовалого сына. мальчика госпитализировали в больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы несмотря на оказываемую помощь.

Максим Оглы был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ. Его защитник на суде просил избрать Оглы меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.