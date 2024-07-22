Андрей Бочаров выступил на коллегии ГУМВД в Волгоградской области

В Волгограде начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Вельможко провел заседание коллегии ГУ МВД, посвященную итогам работы ведомства в первом полугодии текущего года. В работе коллегии принял участие губернатор Андрей Бочаров, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.

- Поставленные задачи по поддержанию правопорядка на территории Волгоградской области выполнены в полном объеме, - доложил Дмитрий Вельможко.

На коллегии было отмечено, что в регионе сохраняется стабильная общественно-деловая и социально-экономическая ситуация. Губернатор поблагодарил руководство и личный состав за высокий профессионализм и ответственное отношение к задачам обеспечения комплексной безопасности. Андрей Бочаров подчеркнул, что рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия по приоритетным направлениям.

- Аномально высокие температуры весны-лета текущего года уже привели к росту числа пожаров и возгораний. Учитывая, что основной причиной был и остается человеческий фактор, прошу органы внутренних дел усилить проводимую профилактическую работу с населением, а также работу по выявлению причин и лиц, виновных в возникновении и распространении огня, - сказал губернатор.

Андрей Бочаров попросил сотрудников полиции совместно с органами образования отработать задачи обеспечения комплексной безопасности объектов образования на новый учебный год, в том числе в День Знаний. Важна и профилактическая работа со школьниками и студентами в период летних каникул.

- В Волгоградской области продолжается подготовка к Единому дню голосования 6-8 сентября 2024 года. Прошу органы внутренних дел вместе с органами власти, органами местного самоуправления продолжить эффективное выполнение задач по обеспечению комплексной безопасности в ходе предвыборной кампании и непосредственно в дни голосования, — дополнил Андрей Бочаров.

За высокие результаты в служебной деятельности отличившиеся были отмечены почетными грамотами и благодарностями губернатора Волгоградской области.

Фото: администрации Волгоградской области