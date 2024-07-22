Сирену включали для НПЗ: в ЕДДС Волгограда рассказали, как реагировать на воздушную тревогу





В ночь с 21 на 22 июля жителей Красноармейского района Волгограда вновь напугал сигнал воздушной тревоги. Как сообщает ИА «Высота 102», сирена взвыла над югом областного центра в 2:46. По информации очевидцев, оповещению предшествовали несколько мощных хлопков. Однако официального подтверждения этому нет.





Перепуганные волгоградцы вновь были обескуражены происходящим. С одной стороны, в очередной раз сработал тревожный сигнал, требующий немедленно искать защищённое укрытие. С другой стороны, подвалы закрыты и открывать их во время ночных воздушных тревог никто не спешит.

Более того, в официальных аккаунтах как районных, так и городских властей отсутствует какая-либо информация о природе регулярных ночных срабатываний сирен, а также инструкции о действиях во время их работы для рядовых граждан.

На фоне нехватки официальной информации, жители Красноармейского района реагируют на происходящее кто во что горазд. Некоторые судорожно пытаются вспомнить, где же находится ближайшее бомбоубежище, кто-то, напротив, проявляя недюжинную смелость, выходит на улицу или на балконы, снимая происходящее на видео.

Журналисты ИА «Высота 102» обратились в ЕДДС с просьбой прояснить происходящее в Красноармейском районе Волгограда. Со слов диспетчера, в областном центре действительно включался сигнал воздушной тревоги, но его действие носило ограниченный характер и не затрагивало жилые районы.

- Ночью 22 июля в Красноармейском районе Волгограда работала сирена. Но она включалась для сотрудников НПЗ. Это их внутренняя объектовая система, которую они самостоятельно включают. В жилых же массивах оповещение запускать будет муниципалитет. Этот сигнал вы ни с чем не перепутаете. Он сопровождается речевым сообщением со всеми необходимыми инструкциями, - подчеркнули в единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда.

Отметим, ранее в Красноармейском районе областного центра жители фиксировали срабатывание сирен воздушной тревоги 13, 14 и 16 июля 2024 года. Как правило, такого рода оповещения совпадают с налётами дронов на южные регионы России.

Фото и видео: Волгоград / t.me