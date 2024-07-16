Тревожные сирены ночью гудели на юге Волгограда





Неспокойная ночь выдалась для жителей доканальной части Красноармейского района Волгограда, которых разбудила сирена воздушной тревоги, передает V102.RU.

- В 3.38 проснулась от звука сирен за окном. Прозвучал один длинный и один короткий гудок, а потом все стихло, - сообщила информагентству жительница одного из многоквартирных домов, расположенных на проспекте Героев Сталинграда.

Напомним, что сирены воздушной тревоги звучали в Красноармейском районе и в прошедшие выходные. Местные жители утверждают, звук исходит с территорий заводов «Каустик» и «Лукойл».

При этом оперативные службы не сообщают о каких-либо происшествиях в районе.

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