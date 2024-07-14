Общество

«Наверное, опять учения?»: жителям на юге Волгограда вновь мешала спать воздушная тревога

Общество 14.07.2024 09:58
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14.07.2024 09:58


В ночь с 13 на 14 июля над Волгоградом вновь взывала сирена воздушной тревоги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, пугающие звуки разбудили жителей Красноармейского района. Одна из волгоградок записала работу системы оповещения на видео.

Опубликованный в сети ролик тут же принялись обсуждать и другие жители района. Горожане сообщают, что звук был слышен во втором часу ночи и исходил с территорий заводов «Каустик» и «Лукойл».

Примечательно, что сирены воздушной тревоги срабатывают в Красноармейском районе с завидной регулярностью, при этом ни разу городские власти не прокомментировали происходящее. Обескураженные и напуганные местные жители вынуждены теряться в догадках, учебная ли это тревога или же всем срочно нужно бежать в убежище.

Хорошим подспорьем для оперативного доведения информации до горожан могла бы стать сеть официальных пабликов районных администраций, которая, к слову, была создана ещё несколько лет назад, однако по неизвестным причинам в случае с регулярным срабатыванием сирен на юге Волгограда муниципалитет пренебрегает соответствующей возможностью для информирования волгоградцев.

Фото и видео: «Короче, Волгоград» / t.me

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