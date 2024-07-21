Водолазы поднимают со дна Волги останки защитников Сталинграда





Волгоградские поисковики-водолазы поднимают со дна Волги останки бойцов легендарной 13-й гвардейской дивизии Александра Родимцева, погибших в самые тяжелые дни Сталинградской битвы. Работы на глубине, сообщает V102.RU, осложняет сильное течение и плохая видимость. Волгоградские поисковики-водолазы поднимают со дна Волги останки бойцов легендарной 13-й гвардейской дивизии Александра Родимцева, погибших в самые тяжелые дни Сталинградской битвы. Работы на глубине, сообщает V102.RU, осложняет сильное течение и плохая видимость.





На дно зацветающей Волги водолазы погружаются с раннего утра до начала сбросов воды. Пока погода благоволит участникам региональной поисковой организации «Наследие», они хотят успеть, как можно больше. И первые результаты работы уже есть. На дно зацветающей Волги водолазы погружаются с раннего утра до начала сбросов воды. Пока погода благоволит участникам региональной поисковой организации «Наследие», они хотят успеть, как можно больше. И первые результаты работы уже есть.





Останки защитников Сталинграда, пролежавшие под водой больше 80 лет, перезахоронят 23 августа, в день массированной бомбардировки города, на мемориальном кладбище в Россошках. Останки защитников Сталинграда, пролежавшие под водой больше 80 лет, перезахоронят 23 августа, в день массированной бомбардировки города, на мемориальном кладбище в Россошках.

Виктория Чумакова



Фото: волгоградская автошкола ДОСААФ

Уникальная подводная экспедиция на Волге началась на прошлой неделе. В первую очередь поисковики из водолазного поискового отряда «Альфа» обследовали дно возле Опорной стены, где происходили жестокие бои.- В прошлом году мы проводили разведку, а в этом - саму Вахту памяти «Донской фронт». Работаем в районе стенки Родимцева, потому что именно здесь высаживалась дивизия. К тому же, берег в этом месте остался практически нетронутым. В других местах Волга практически полностью «одета» в бетон, - рассказывает начальник морской школы ДОСААФ России Олег Плехов.- Мы подняли останки погибших здесь бойцов, какие-то сопутствующие вещи. Что именно удалось найти, говорить пока рано. Каждый предмет нужно тщательно очистить и отправить на экспертизу, - отмечает Олег Плехов. - Сейчас наша работа осложняется из-за плохой видимости - в Волге уже зацвела вода. Ила на дне реки практически нет, а вот песка - предостаточно. Свои коррективы вносит и сильное течение. Но все же, пока позволяет погода, мы стараемся работать по максимуму.Осенью 1942 года, когда немцы все ближе и ближе подбирались к Волге, в районе «Стены Родимцева» высадилась знаменитая 13-я стрелковая дивизия. Красноармейцы переправились с полыхающего левого берега Волги, нанесли серьёзный удар противнику и остались защищать Сталинград до полного разгрома захватчиков.