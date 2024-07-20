«Волгоград Арену» завалили мясными деликатесами, медом и сырами

В Волгограде в четвертый раз проходит ежегодный фестиваль «Волга-Дон Агро Фест», на который сельхозпроизводители со всех районов области привозят свою продукцию. Как сообщили V102.RU в администрации региона, на этом гастрономическом фестивале представлено более 1000 наименований различных товаров.

- На прилавках можно встретить продукцию из амаранта — редкая прежде для нашего региона культура сегодня набирает популярность, - сообщили в профильном комитете.





На фестивале можно отведать варенье из дыни, вяленые томаты, маринованные грибы, свежие овощи и фрукты, малину и ежевику, разнообразные сыры, мясные и рыбные деликатесы, зефир и безе, пряники и печенье, а также цукаты и пастилу.





Помимо дегустаций можно поучаствовать в различных мастер-классах, узнать новые рецепты и повысить свое кулинарное мастерство. Для посетителей подготовлены конкурсы и выступления творческих коллективов.





С работой выставочных площадок ознакомилась конкурсная комиссия во главе с заместителем губернатора Волгоградской области Василием Ивановым. Лучшие презентации муниципальных районов и городских округов отмечены наградами.

Фото: администрации Волгоградской области