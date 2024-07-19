Под Волгоградом директору карьера грозит пятилетний срок за гибель работника





В Городищенском районе Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела в отношении директора песчаного карьера. Руководитель без официального трудоустройства принял на работу уборщика, который впоследствии был затянут в конвейер.

- Зная, что мужчина не знаком со спецификой деятельности организации, в том числе с работой высокотехнологичного оборудования, директор допустил его к выполнению обязанностей. 22 апреля 2024 года работник решил почистить от глины механизм работающего в тот момент ленточного конвейера, доступ к которому, как установили следователи, был свободным, какие-либо ограждения отсутствовали, - рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

На место оперативно прибыла скорая помощь. Медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили в больницу. Несмотря на все усилия специалистов, от полученных травм мужчина скончался.

Отметим, за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, руководителю предприятия грозит до 5 лет лишения свободы.