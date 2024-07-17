



Стали известны подробности о 6 пострадавших в массовом ДТП с участием КАМАЗа в Красноармейском районе Волгограда. Все молодые люди в возрасте от 15 до 22 лет, передает V102.RU.

- В больницу №15 доставлено четверо пострадавших: девушки в возрасте 19 лет, 18 и 17 лет, а также мужчина в возрасте 22 лет. Состояние потерпевших оценивается, - уточнили в облздраве. - Девочка-подросток 15 лет и молодой человек в возрасте 20 лет доставлены в травмпункт Кировского района.

Всего на место ДТП выезжали 5 бригад скорой медицинской помощи.

Напомним, столкновение случилось по улице Лазоревая со стороны поселка Саши Чекалина в Красноармейском районе. Водитель КАМАЗа не справился с управлением и столкнулся с тремя машинами. В ГУ МВД по региону заявляли, что пострадали 6 человек, из которых двое - несовершеннолетние.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области