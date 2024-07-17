Общество

В Алексеевской ЦРБ назначили нового главврача

Общество 17.07.2024 19:41
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17.07.2024 19:41

В Волгоградской области новым главным врачом Алексеевской ЦРБ стал Владимир Дзагоев, который ранее занимал должность главного врача Октябрьской ЦРБ, сообщили V102.RU в облздраве.  

Кандидатуру Дзагоева предложил экспертный совет комитета здравоохранения. 

- Перед новым руководителем учреждения поставлена задача по повышению качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи больным в условиях стационара больницы, - пояснили в региональном комитете здравоохранения. 

Владимир Дзагоев в 2012 году окончил Волгоградский медицинский университет, а также прошел обучение в интернатуре  по специальности «Психиатрия» в 2013 году. Помимо этого, новый главврач прошел профпереподготовку  по организации здравоохранения и общественного здоровья в 2019 году, а также профессиональную переподготовку по направлению «Психиатрия-наркология». Имеет действующие сертификаты специалиста «Психиатрия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

С 2013 года специалист работает врачом-психиатром, а с 2022 года и до настоящего времени занимал должность главврача Октябрьской ЦРБ. 

Фото: облздрав

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