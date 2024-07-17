В Алексеевской ЦРБ назначили нового главврача

В Волгоградской области новым главным врачом Алексеевской ЦРБ стал Владимир Дзагоев, который ранее занимал должность главного врача Октябрьской ЦРБ, сообщили V102.RU в облздраве.

Кандидатуру Дзагоева предложил экспертный совет комитета здравоохранения.

- Перед новым руководителем учреждения поставлена задача по повышению качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи больным в условиях стационара больницы, - пояснили в региональном комитете здравоохранения.

Владимир Дзагоев в 2012 году окончил Волгоградский медицинский университет, а также прошел обучение в интернатуре по специальности «Психиатрия» в 2013 году. Помимо этого, новый главврач прошел профпереподготовку по организации здравоохранения и общественного здоровья в 2019 году, а также профессиональную переподготовку по направлению «Психиатрия-наркология». Имеет действующие сертификаты специалиста «Психиатрия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

С 2013 года специалист работает врачом-психиатром, а с 2022 года и до настоящего времени занимал должность главврача Октябрьской ЦРБ.

Фото: облздрав