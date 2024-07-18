



Жители многоквартирного дома №129 по улице 64-ой Армии в Кировском районе Волгограда буквально утопают в своих квартирах в дни непогоды. Особенно перед стихией оказались беззащитны жильцы верхних этажей. Как сообщил V102.RU Сергей Федченко, проживающий на пятом этаже дома, роковым днем для них стало 15 июня, когда кровельный настил, который защищал квартиры от влаги, с крыши сорвал сильный ветер, а комнаты моментально залило проливным дождем. Потоп был настолько сильным, что спустя месяц половина квартиры волгоградца до сих пор обесточена.





- В этот день заливало все комнаты. Вода текла по стенам, в розетки, на мебель и технику. Испортился натяжной потолок под тяжестью скопившейся воды. Первым же делом мы с соседями обратились в аварийную службу УК. На следующий день мы ждали мастера для составления акта затопления, но к нам так никто и не пришел, - вспоминает Сергей. - Общими усилиями соседей мы добились, чтобы мастер пришла только спустя двое суток. На словах было сказано, что кровлю отремонтируют до 24 июня при наступлении сухой погоды. Тогда мы еще надеялись на адекватность, но скоро мы поняли, в какой беде оказались.

Тем временем главе семьи вместе с женой и шестилетним ребенком пришлось переселиться в одну комнату, чтобы обезопасить себя от возможной трагедии - в спальне во время дождя влага попала на проводку и розетки. Акт жильцы получили лишь 27 июня, но ремонт кровли так и не начался, несмотря на благоприятную погоду. Вместе с соседом, чья квартира также пострадала от затопления, мужчина пришел на личный прием к директору их управляющей компании «Новый дом» Юрию Машталеру.

- В беседе с нами директор признал, что крышу никто ремонтировать не собирался и не собирается. Якобы такой ремонт должен производиться в рамках капитального ремонта. Наш дом запланирован на капремонт аж на 2031 год, - рассказал Сергей Федченко. - Также директор предложил нам просто «потерпеть» и надеяться на чудо, в виде перенесения срока ремонта на 2024-2025 годы. Сейчас УК якобы занимается этим вопросом, но никаких гарантий не дает.

Жильцам остается неясно одно - как они переживут зиму без крыши в ожидании возможного ремонта, так как терпения уже не осталось.

- Месяц мы оббиваем пороги, пишем везде, где только можно. Но наша бюрократия искусственно оттягивает наступление развязки. Лето заканчивается, сухих и теплых дней остается не так много. И мы просто в панике. Почему со стороны компании не сделано ничего, чтобы хотя бы временно устранить аварию, - задаются вопросом волгоградцы. - Просьба помочь нам восстановить справедливость и сохранить свое жилье. Ведь речь идет не только о наших квартирах - весь дом находится в таком же плачевном состоянии.

Представители УК «Новый дом» подтвердили наличие проблемы с крышей в указанном многоквартирном доме и заявили, что со стороны управляющей организации были предприняты все возможные действия - сейчас данным вопросом занимаются Госжилинспекция и региональный фонд капремонта.

- В связи с погодными условиями с многоквартирного дома №129 по улице 64-ой Армии было сорвано ветром кровельное покрытие. Представителями УК было организовано собрание с жильцами, где были собраны подписи на смещение сроков по капремонту кровли на 2024-2025 годы. Со стороны компании были предприняты все возможные действия – все необходимые документы были переданы в надзорные органы, которыми уже будут установлены сроки по капремонту, - пояснили в управляющей компании.

Видео и фото: Сергей Федченко