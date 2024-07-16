Минэнерго РФ: приостановка Ростовской АЭС не сказалась на потребителях в Волгоградской области





16 июля произошёл сбой в работе турбогенератора Ростовской АЭС. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате происшествия автоматика отключила один из энергоблоков. Учитывая пиковые нагрузки на фоне жаркой погоды, энергетики ограничили подачу ресурса потребителям на территории некоторых регионов на юге России. При этом, Волгоградскую область ограничения в настоящее время не затронули.

- По информации нашего аналитического отдела, в волгоградском регионе ни в отношении частных потребителей, ни в отношении промышленных объектов никаких ограничений нет. Энергоснабжение осуществляется в штатном режиме, - рассказал редакции информагентства официальный представитель Министерства энергетики России Владислав Погодин.

Согласно информации из открытых источников, Ростовская АЭС – одно из крупнейших энергогенерирующих предприятий на юге России, поставляющее электричество в том числе и в Волгоградскую область. При этом, за счёт закольцованной сетевой инфраструктуры специалисты могут оперативно перераспределять электроэнергию, повышая стабильность снабжения потребителей.

Отметим, несмотря на происшествие, радиационный фон на территории Ростовской АЭС, а также близлежащих территориях находится в норме.