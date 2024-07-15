Волгоградское УФАС нашло нарушения в договорах ТО ВДГО

УФАС Волгоградской области уличило газовиков в нарушении антимонопольного законодательства при формировании платы по договорам на оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования.

Как сообщили V102.RU в антимонопольном ведомстве, арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность решения, которое обжаловало АО «Волгоградгоргаз».

- Арбитражный суд Волгоградской области согласился с позицией Волгоградского УФАС России о неправомерном включении в договоры на оказание услуг по ТО ВДГО между АО «Волгоградгоргаз» и потребителями услуг по аварийно-диспетчерскому обеспечению внутридомового газового оборудования (АДО), - рассказали в УФАС.

Проверка проводилась по жалобам волгоградцев. Установлено, что газовики дважды незаконно включали плату за услуги АДО. Эта услуга входит в тариф на транспортировку газа и поэтому уже включена в стоимость потребленного газа. Второй раз потребители должны были ее оплачивать в рамках договоров на ТО ВДГО.

Суд отказал АО «Волгоградгоргаз» в удовлетворении исковых требований.